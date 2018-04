Promotiefinale krijgt voor Cercle Brugge en Beerschot Wilrijk op 24 april nog een staartje

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) doet op dinsdag 24 april een uitspraak over het gedrag van supporters van Cercle Brugge en Beerschot Wilrijk in de terugwedstrijd van de 1B-finale in het Brugse Jan Breydelstadion.

Beide clubs kwamen zich afgelopen dinsdag verantwoorden voor de Geschillencommissie van de KBVB, nadat ze op basis van het rapport van scheidsrechter Alexandre Boucaut werden vervolgd door het Bondsparket. De officiële verklaring voor de oproeping luidt “een gebrekkige organisatie” (Cercle) en “wangedrag van supporters” (Beerschot Wilrijk).

De finalewedstrijd van de Proximus League op 10 maart ging van start in een rookgordijn. Hier en daar hadden enkele supporters rookbommen afgestoken in het Jan Breydelstadion. Een supporter van Beerschot Wilrijk viel bovendien van een tribune en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. De man zou uitgedaagd zijn door Cercle-fans en probeerde de tribunes op te klimmen. Daarbij maakt hij een nare smak.

Na de wedstrijd brachten supporters van Beerschot Wilrijk schade toe aan verschillende auto’s van de pers. Op dat vlak was Cercle dan weer nalatig: er was een poort blijven openstaan die gesloten had moeten zijn. Supporters gingen ook met elkaar op de vuist.