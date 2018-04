Fietsabonnementsysteem Swapfiets probeert nu ook Antwerpen te veroveren

Antwerpen - Het Nederlandse fietsabonnementsysteem Swapfiets heeft in Antwerpen - na Leuven - zijn tweede Belgische vestiging geopend. Swapfiets biedt klanten een kwalitatieve fiets aan en komt bovendien binnen de 12 uur bij je thuis langs wanneer er een reparatie nodig is. Voor dat alles betaal je een maandelijkse abonnementsprijs van 17,5 euro, met een kortingsprijs van 15 euro voor studenten.

Bij onze noorderburen groeide het concept dat bedacht werd door enkele studenten van de TU Delft, het voorbije jaar van 1.300 naar maar liefst 33.000 abonnees. Swapfiets is er al aanwezig in 15 steden en breidt dit jaar uit naar België, Duitsland en Denemarken. De fietsen zijn robuust, tellen 7 versnellingen, een dubbel slot en verlichting en klanten krijgen er een diefstalverzekering bij. In geval van een defect komt een fietsenmaker (in Antwerpen) langs voor een reparatie ter plaatse of om de fiets te “swappen” met een ander exemplaar.

“We draaien momenteel nog geen winst omdat we nog in een fase van opschaling zitten, maar in Nederland zijn we in korte tijd enorm gegroeid”, zegt Onno Huyghe van Swapfiets. “Onze doelgroep was aanvankelijk vooral studenten, maar in Amsterdam zie je nu al dat er meer niet-studenten klant zijn. Het valt ook op dat 70 procent na een jaar nog steeds klant is.”

In Antwerpen gaat de Swapfiets, onder meer te herkennen aan een blauwe voorband, de concurrentie aan met verschillende andere deel- en leensystemen, zoals Velo. “Deelfietsen zijn in principe geen concurrentie omdat die alleen voor korte afstanden worden gebruikt”, zegt Huyghe. “Je hebt wel al bedrijfjes die ons proberen te kopiëren, daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk op zo veel mogelijk plaatsen aanwezig te zijn.”

De stad Antwerpen gaat Swapfiets mee promoten in het kader van het Slim Naar Antwerpen-project.