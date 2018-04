Bootvluchtelinge dreigt door stroming meegesleurd te worden, maar moedige agent steekt daar een stokje voor

Een vrouw probeerde woensdag samen met andere migranten de Spaanse exclave Ceuta te bereiken met een gammel bootje, maar dreigde te verdrinken toen het vaartuig kapseisde. Ze werd meegesleurd door de sterke stroming, maar werd gered door een moedige politieagent die zijn eigen leven in gevaar bracht om haar te helpen.

Een tiental migranten probeerde met een klein bootje - niet meer dan een vlot - de Spaanse kust nabij Marokko te bereiken, maar raakten in de problemen voor ze hun bestemming hadden bereikt. De kustwacht was al onderweg om de mensen te redden, maar nog voor ze arriveerden, kapseisde het gammele bootje door de woelige golven.

Een van de vrouwelijke migranten kon niet tegen de stroming vechten en werd verder in zee gesleurd, maar dat was buiten een moedige agent gerekend. De man sprong op gevaar voor eigen leven het water in om de vrouw te redden.