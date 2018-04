“VS heeft Syrische doelwitten op het oog.” Rusland: “Wij zullen onze mensen beschermen tegen Amerikaanse raketten”

Hoewel Trump zijn dreigende taal over een miliaire operatie in Syrië donderdag iets temperde, zouden de Verenigde Staten toch een aantal doelwitten in land op het oog hebben om te bombarderen. Tegelijkertijd zegt Rusland dat het zijn mensen in Syrië zal beschermen tegen Amerikaanse raketten.

“Rusland zweert alle raketten die wij op Syrië afvuren uit de lucht te schieten. Zet je maar schraap, want ze komen eraan”, schreef de Amerikaanse president Donald Trump woensdag nog op Twitter. Het lijkt echter zo’n vaart niet te lopen. Een dag later krabbelde Trump wat terug. “Ik heb nooit gezegd wanneer een aanval zou kunnen plaatsvinden. Dat kan heel snel gebeuren, maar ook nog lang op zich laten wachten.”

LEES OOK: Macron heeft “bewijs dat Assad achter gifgasaanval zat, militaire actie volgt”, Trump krabbelt terug

Concrete doelwitten

Toch zouden de plannen voor een aanval op het door burgeroorlog verscheurde Syrië al zeer concreet zijn, meldt CNBC op basis van een regeringsbron. Het Witte Huis zou acht doelwitten geselecteerd hebben om bombardement op uit te voeren. Het gaat om onder meer twee vliegvelden, een onderzoekscentrum en een wapenfabriek.

Verder zou het regime van Bashar al-Assad een groot deel van zijn gevechtsvliegtuigen hebben gestationeerd op basissen van de Russen, aldus de bron nog. De Syrische regering hoopt dat Washington die niet durft te bombarderen.

“Wij beschermen onze mensen”

Tegelijkertijd deinst Rusland er niet voor terug om zelf krachtige taal te spreken. Mochten de Verenigde Staten besluiten Syrië aan te vallen, dan zal het Kremlin hoe dan ook zijn mensen in de regio beschermen, aldus Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken tegen Sky News. Wat die bescherming precies inhoudt, is niet direct duidelijk.

Toch hoopt Rusland niet dat het zover komt. “Prioritair is het vermijden van het gevaar voor een oorlog”, zei de Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Vasily Nebenzja, donderdag. Maar gevraagd of dit een oorlog tussen de VS en Rusland kan zijn, zei de diplomaat “geen enkele mogelijkheid te kunnen uitsluiten”.

Rusland is samen met Iran bondgenoot van het Syrische regime.