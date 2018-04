Vlaamse paracommando die zijn vrouw vermoordde op huwelijksreis krijgt 25 jaar cel in Egypte

Brussel - De voormalige paracommando die vorige zomer zijn kersverse bruid Sofie Daenen (32) uit Wielsbeke vermoordde op huwelijksreis in Egypte, is daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen. Waregemnaar Gregory Vande Vyvere (35) moet die straf uitzitten in Egypte. “Wij zijn opgelucht dat hij daar gestraft werd en niet in België, waar hij er wellicht goedkoper van af zou komen”, zeggen de nabestaanden.

De rechters in de Egyptische provincie Sinaï hadden weinig medelijden met Vande Vyvere. Na een korte behandeling van zijn zaak eind vorig jaar werd het verdict begin deze maand bekendgemaakt: 25 jaar cel. Uit te zitten in een Egyptische cel.

Moord op huwelijksreis

De feiten waarvoor de man terecht stond, waren dan ook niet van de minste. Elf dagen na hun huwelijk in het stadhuis van Waregem sloeg, stampte en beet Gregory Vande Vyvere zijn kersverse bruid dood in hun kamer in het chique Savoy-hotel in de Egyptische badplaats Sharm-El-Sheikh.

“Blij dat hij daar veroordeeld is”

De familie is tevreden dat Vande Vyvere streng gestraft werd voor de gruwelijke moord op hun zus en dochter. “Het was een opluchting dat hij in Egypte zou berecht worden en niet in België. Hier had men misschien verzachtende omstandigheden aangenomen en die zijn er volgens ons niet. Bovendien betekent 25 jaar cel in Egypte ook effectief 25 jaar cel.”

Waarom?

Voor de ouders van Sofie Daenen is het bijzonder pijnlijk dat ze nog altijd niet weten waarom hun dochter moest sterven. “Gregory heeft een brief geschreven die via via aan ons is bezorgd. Daarin schrijft hij dat hij niet kan begrijpen hoe het zover is kunnen komen en dat Sofie echt niet verdiend heeft wat er gebeurd is.”