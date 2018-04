Hoe de eerste baby in twaalf jaar de hoop in het bedreigde dorpje Doel doet opleven

Zijn naam is Rover en het enige wat hij voorlopig doet, is slapen, drinken en huilen. Toch heeft de jongen al heel wat gedaan sinds hij twee weken geleden ter wereld kwam. Hij heeft opnieuw hoop door het bedreigde havendorpje Doel doen waaien. “Hij is de eerste baby in twaalf jaar hier. En dat gaan we binnenkort vieren met een babyborrel voor alle inwoners.”