Nederlandse jongen (14) urenlang vermist tijdens schooluitstap in Antwerpen

Antwerpen - Een Nederlandse scholier (14) was donderdag een hele tijd vermist tijdens een schooluitstap in Antwerpen. Na een urenlange zoektocht werd hij uiteindelijk gevonden, hij was verdwaald.

De scholier van het Sondervick College (in het Nederlandse Veldhoven) was donderdag op schooluitstap in Antwerpen. “Na het verplichte programma mochten de leerlingen zelfstandig de stad in. De jongen kwam niet op de afgesproken tijd terug bij de bus. Docenten hebben meteen geprobeerd contact te krijgen met de jongen, maar dat lukte niet”, schrijft Omroep Brabant. Daarop werd de Antwerpse politie ingeschakeld.

Kathedraal en Linkeroever

De politie kreeg de oproep om 14.15 uur binnen en deed onder meer nazicht aan de kathedraal en op Linkeroever waar de excursie begon. De spoorwegpolitie werd op de hoogte gesteld voor het geval de jongen op eigen initiatief de trein zou nemen en ook de Nederlandse recherche volgde de zaak mee op. Het werd als een onrustwekkende verdwijning beschouwd, aldus de Antwerpse politie.

Uiteindelijk bleek het euvel mee te vallen. Na een urenlange zoektocht werd de tiener omstreeks 21.45 uur gevonden. Hij bleek verdwaald te zijn.