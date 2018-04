Antwerp haalt assistent-trainer in tweede provinciale

Antwerp gaat zijn technische staf uitbreiden. Vanaf maandag wordt er met Samir Beloufa (38) een nieuwe assistent-trainer aan de technische staf toegevoegd. Hij tekende een contract tot het einde van het seizoen met optie op een extra jaar.

Beloufa was dit seizoen aan de slag als trainer van tweedeprovincialer Mariaburg, maar deed al scoutingswerk voor de Great Old. Nu wordt hij met onmiddellijke ingang T3 bij Antwerp. De rest van de technische staf blijft ongewijzigd.

In zijn spelersloopbaan voetbalde Beloufa in België voor Germinal Beerschot, Moeskroen en Westerlo. Ook de Italiaanse topclub AC Milan, het Franse Bastia en het Zweedse Helsingborgs staan op zijn cv. De Fransman met Algerijnse roots - hij speelde negen interlands voor het Noord-Afrikaanse land - was sinds augustus 2015 aan de slag bij Mariaburg.