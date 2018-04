“Bayern München heeft vervanger voor Jupp Heynckes beet”

Niko Kovac (46) wordt na dit seizoen de opvolger van de 72-jarige Jupp Heynckes als coach van Bayern München. Dat beweert de Duitse krant Bild. De in Berlijn geboren Kroaat coacht Eintracht Frankfurt, momenteel knap vijfde in de Bundesliga. Een bevestiging van één van de clubs is er nog niet.

Kovac zou bij de Rekordmeister de opvolger worden van Jupp Heynckes, die in oktober de ontslagen Carlo Ancelotti verving. Afgelopen zaterdag bezorgde de Duitser Bayern de zesde opeenvolgende landstitel. Woensdag plaatste de club zich ten koste van Sevilla voor de halve finales van de Champions League.

Kovac, die als speler hoofdzakelijk actief was in de Bundesliga, droeg het shirt van Bayern van 2001 tot 2003. Sinds begin 2016 coacht de voormalige Kroatische international Frankfurt. Voorheen was hij onder meer bondscoach van zijn land.

Karl-Heinz Rummenigge, de sterke man bij de Rekordmeister, verklaarde eind maart dat Bayern ten laatste eind april zijn nieuwe coach voor komend seizoen zou voorstellen. Daarmee bevestigde hij voor het eerst duidelijk dat de club op het einde van het seizoen afscheid neemt van Heynckes, die niet wenst voort te doen.