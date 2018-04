Sensationeel avondje Europa League: Marseille stunt, Arsenal bibbert en Lazio laat zich verrassen

Nadat de Champions League eerder deze week al voor spektakel zorgde, hebben ook de kwartfinales van de Europa League donderdagavond niet teleurgesteld. Olympique Marseille stootte door naar de halve finales na een sensationele pot voetbal: het werd maar liefst 5-2 tegen RB Leipzig met een wereldgoal van Payet. Het Lazio Roma van Jordan Lukaku werd na rust verrast door een beresterk RB Salzburg: daar werd het 4-1. Arsenal en Atlético Madrid bibberden maar hielden uiteindelijk nipt stand en mogen ook naar de halve finales.

Fenomenale Payet gidst Marseille langs Leipzig

Marseille moest tegen Red Bull Leipzig een 1-0 achterstand uit de heenwedstrijd wegwerken. Beide teams besloten er een spektakelstuk van te maken: Marseille had na nog geen halve minuut al kunnen scoren, maar kreeg meteen het deksel op de neus met de 0-1 van Bruma. Leipzig leek zo een belangrijke stap te zetten naar de halve finale, maar dat was buiten het stugge Marseille gerekend. Na acht minuten voetballen stond het plots 2-1 na een owngoal van Ilsanker en een razendsnelle counter van Sarr. Payet leek er even later zelfs 3-1 van te maken met een fraaie streep, maar zag zijn doelpunt afgekeurd worden door een fout van Mitroglou. Tien minuten voor de rust maakte Thauvin er toch nog 3-1 van.

Vroeg in de tweede helft kreeg Marseille onmiddellijk een uitgelezen kans op de 4-1, maar Mitroglou was niet trefzeker. Dat brak l’OM zuur op, want even later maakte Augustin er 3-2 van, waardoor de Duitsers weer virtueel geplaatst waren. Enkele minuten later was het echter weer Marseille dat virtueel doorstootte naar de halve finale na een fantastisch doelpunt van Payet: 4-2.

Voor Marseille werd het nadien nog spannend: Leipzig kwam in de extra tijd nog enorm dicht bij de beslissende 4-3 dankzij Forsberg, maar doelman Pelé hield de bal nog net uit zijn kooi. Op de counter maakte Sakai in de 94ste minuut alsnog het bevrijdende vijfde doelpunt: 5-2 was de eindstand, waardoor Marseille geplaatst is voor de halve finales.

Salzburg verrast het Lazio van Lukaku

Foto: Photo News

Geen Jordan Lukaku in de basis bij Lazio, dat na de heenwedstrijd (4-2) over goede papieren beschikte om de halve finale te halen. Vroeg in de tweede helft leek Lazio ook definitief zeker te zijn van dat plekje na het openingsdoelpunt van Immobile, maar niets was minder waar. Dabbur maakte nog geen minuut na Immobiles doelpunt al de gelijkmaker. De Oostenrijkers duwden door, maar scoren lukte pas met nog een kwartier te gaan. Toen ging het plots wel héél gemakkelijk: Haldara, Hwang en Lainer scoorden drie keer op vier minuten en trapten het verrassende Salzburg zo naar de halve finale na een spectaculaire 4-1.

Lukaku mocht het laatste halfuur invallen maar werd dus uitgeschakeld en zo blijft er geen landgenoot meer over in de Europa League...

Arsenal moet lang bibberen in Rusland

Arsenal won in het eigen Emirates Stadium de heenwedstrijd met 4-1. De Gunners leken dus vrij zeker van hun ticket voor de halve finale, maar dat werd eerder deze week ook gezegd van Barcelona. De Catalanen verdedigden in de Champions League-kwartfinale tegen AS Roma ook een 4-1 uit de heenmatch en werden uiteindelijk toch nog uitgeschakeld. Arsenal was dus gewaarschuwd en voor de Londense club werd het ook bibberen toen ze vlak voor de rust op achterstand kwamen. Doelman Cech kon een kopbal niet klemmen en zag Chalov de rebound binnenwerken: 1-0.

Vroeg in de tweede helft werd de situatie plots prangend voor Arsenal nadat CSKA op vrijwel identieke wijze de 2-0 scoorde: Cech kon wederom de bal niet klemmen, dit keer was het Nababkin die profiteerde. Enkele minuten later moest de Tsjechische goalie zelfs alles uit de kast halen om de beslissende 3-0 van Bistrovic uit de netten te houden. Uiteindelijk zorgde Welbeck met nog een kwartier op de klok toch voor de verlossende 2-1, Ramsey zorgde in de extra tijd zelfs nog voor de gelijkmaker. Ook Arsenal schaart zich zo bij de laatste vier.

Foto: REUTERS

Sporting wint, maar ziet Atlético toch naar halve finales doorstoten

Bij thuisploeg Sporting Lissabon ten slotte heerste er tumult na de heenwedstrijd, want voorzitter Bruno de Carvalho uitte felle kritiek op de spelersgroep na het 2-0 verlies bij Atlético Madrid. Veel spelers dienden hem van repliek: een gezonde sfeer heerste er dus allerminst in de Portugese hoofdstad. De spelers van Sporting antwoordden met de voeten: Oblak moest halverwege de eerste helft een fenomenale save uit de mouwen schudden om Coates van de 1-0 te houden. Tien minuten later werd Oblak plots de antiheld toen hij zich volledig verkeek op een lange voorzet: Montero had de bal maar voor het binnenkoppen en deed dat ook: 1-0...

Daar zou het helaas voor de groen-witte armada ook bij blijven: er werd in het resterende uur niet meer gescoord, waardoor Atlético Madrid met het laatste ticket naar de halve finales gaat lopen.

Foto: REUTERS

De loting voor de halve finales vindt vrijdagmiddag (om 12u00) plaats in Nyon.

Uitslagen:

CSKA Moskou-Arsenal 2-2 (heen: 1-4)

Salzburg-Lazio Roma 4-1 (heen: 2-4)

Sporting-Atlético Madrid 1-0 (heen: 0-2)

Olympique Marseille-Leipzig 5-2 (heen: 0-1)