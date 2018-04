Pa Edmilson praat met Anderlecht: smaakmaker van Standard op radar van paars-wit

Maakt na Adrien Trebel een dik jaar geleden deze zomer opnieuw een speler van Standard de overstap naar Anderlecht? De vader van Junior Edmilson was gisteren alvast op Neerpede en sprak daar met kersvers sportief directeur Luc Devroe.

Het was een opvallende verschijning gisteren op het oefencomplex van Anderlecht. De vader van Standard-speler Junior Edmilson had er een onderhoud met Luc Devroe. De voormalige speler van Seraing en Standard werd vergezeld door Georges Heylens en diens zakenpartner. Het viertal besprak de toekomst van Junior Edmilson en een mogelijke overgang naar Anderlecht. Met een aflopend contract in 2019 en een Belgisch paspoort is Edmilson een interessant doelwit voor de topclubs uit de Jupiler Pro League. Er zijn verschillende clubs die de Braziliaanse Belg op de radar hebben staan. Anderlecht toonde ook in januari al interesse.

Er cirkelen momenteel heel wat mensen rond Edmilson, die zich willen bezighouden met diens toekomst en een mogelijke transfer in de zomer. Karim Rafki, de makelaar van de speler, zegt dat hij “helemaal niet op de hoogte was (van het bezoek van pa Edmilson aan Neerpede, nvdr.) en dat Junior zich concentreert op het einde van het seizoen en pas dan nadenkt over zijn toekomst”. Maar de aanwezigheid van pa Edmilson op Neerpede doet anders vermoeden.

Een eventuele overgang van Edmilson naar Anderlecht ligt zeer gevoelig door de historische rivaliteit tussen beide clubs. Daarom deden nog enkele mensen een poging om de aanwezigheid van Edmilson senior te koppelen aan andere dossiers waarmee die zich zou bezighouden als makelaar, maar verschillende bronnen ontkennen dat. Er zou wel degelijk gesproken zijn over de toekomst van Junior Edmilson.