Hoe moet Club Brugge opzijgeschoven doelman klaarstomen? En is Gabulov beter of slechter dan Vermeer?

Kenneth Vermeer wordt vandaag geopereerd en zal blauw-zwart niet kunnen bijstaan in de titelstrijd. Wie dat dan wel zal doen? Een 34-jarige Rus die aan de kant werd geschoven. Hoe moet Ivan Leko de doelman klaarstomen? En hoe moet Vladimir Gabulov daarmee omgaan? Twee experts geven tips: “Hij moet een voorbeeld nemen aan Butelle.”

Eén dag na het debuut van Vladimir Gabulov was er plots Kenneth Vermeer. Die werkte onder grote belangstelling zijn eerste training af, over Gabulov sprak plots niemand meer. De Rus was drie weken ...