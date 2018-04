Boemerangs van Aboriginals worden massaal nagemaakt, maar de winst keert niet terug. “Ons volk wordt uitgezogen”

Van de hopen boemerangs en andere Aboriginal-souvenirs die in Australië verkocht worden, is 90 procent fake. ­Import, made in China. “Pure diefstal”, zeggen de oorspronkelijke bewoners van Australië. “Ons volk en onze cultuur worden uitgezogen.” Dus vragen ze het parlement om de verkoop van valse inheemse kunst te verbieden.