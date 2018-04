CLUBNIEUWS. Internationale lof voor Leko, geen Spajic maar wel sfeer bij Anderlecht

Terwijl ze zich bij Club Brugge het hoofd breken over alweer een keeperswissel, gaat het er bij Anderlecht ontspannen aan toe. Al komt de topper tegen Club Brugge nog te vroeg voor Uros Spajic. Club Brugge kan echter vertrouwen op zijn coach: Ivan Leko is zelfs bewierookt door het voetbalmagazine FourFourTwo. En dan is er nog het blessureneiuws bij alle overige eersteklassers. Een overzicht.

ANDERLECHT. Geen Spajic, wel sfeer

Terwijl ze zich bij Club Brugge het hoofd breken over alweer een keeperswissel, gaat het er bij Anderlecht ontspannen aan toe. Al komt de topper tegen Club Brugge nog te vroeg voor Uros Spajic, maar mogelijk haalt hij wel de wedstrijd van volgende woensdag ­tegen Standard. De ziekenboeg loopt bovendien stilaan leeg op Neer­pede. Frank Boeckx en Andy Najar trainen weer mee op het veld. Ook Adrien Trebel – terug uit schorsing – zal er zondag weer bijlopen bij Anderlecht.(gegy)

CLUB BRUGGE. Internationaal voetbalmagazine bewierookt Leko

Ivan Leko is bewierookt door het voetbalmagazine FourFourTwo. De website lanceerde een lijstje van tien trainers die aan het begin van een topcarrière staan. Journalist Michael Yokhin noemde Leko omdat hij “tegen de verwachtingen in Club Brugge ruim het beste voetbal in België laat spelen, met fenomenale resultaten tot gevolg”. Tedesco (Schalke 04), Hutter (YB Bern) en Machin (Girona) zijn er ook bij.(jve)

GENK. Kiest Clement voor Carolo-killer Karelis?

De Carolo’s krijgen vandaag hun boeman over de vloer. Nikos Karelis scoorde maar liefst acht keer in vier matchen tegen Charleroi, onder meer dankzij twee hattricks. Waardoor de vraag rijst: kiest Clement vanavond voor Carolo-killer Karelis of behoudt Ally Samatta de voorkeur? Het antwoord krijgt u pas vandaag, gisteren op de persconferentie dribbelde Clement handig rond de vraag heen. De Genkse coach is in elk geval te nuchter om de statistieken van Karelis tegen Charleroi te overwaarderen. “Als coach moet je je vooral met het heden bezighouden. Ik ga voort op wat ik zie op training en tijdens wedstrijden, het verleden is voorbij. Anders moet ik straks mijn assistent Domenico Olivieri opstellen tegen de ploegen waartegen hij sterk presteerde.” (lacht)

Omar Colley hervatte de training. Ondervindt hij vandaag geen reactie, dan staat hij in de basis. Met Dewaest en Brabec zitten nog twee centrale verdedigers in de twintigkoppige kern, waar Ingvartsen en Nastic (beiden pas fit) ontbreken. Wouters krijgt mogelijk de voorkeur op Ndongala.(rco, mg, bvv)

STANDARD. Mpoku en Luyindama trainen apart

Gisteren trainden de Rouches één keer om 11 uur. Iedereen nam deel behalve Paul-José Mpoku (dij) en de zaterdag geschorste Luyindama (individueel). Vandaag staat er nog een training op het programma, waarna de spelers blijven slapen op de Académie om zich optimaal voor te bereiden op de match tegen Gent. Wederom wordt er geen persconferentie georganiseerd.(bfa)

ANTWERP. Oulare overlegt met Watford over blessure, Europees in Brussel

Yatabaré, Susic en Oulare trainden niet mee. De Malinees sukkelt met de enkel en de Bosnische Belg met de adductoren, zodat hun aantreden dit weekend niet realistisch lijkt. Oulare bleef afwezig om te overleggen met de coach en de medische staf van eigenaar Watford. Zo hoopt men een klare kijk te krijgen op de verdere revalidatie van de spits. Rodrigues en Jaadi lijken wel fit voor de wedstrijd van zondagmiddag tegen Beerschot Wilrijk.

Maar liefst zes clubs uit Play-off 2 moeten uitwijken naar een ander stadion als ze zich kwalificeren voor Europees voetbal. Antwerp mag – ondanks de bouw van de nieuwe hoofdtribune en de recente capaciteitsuitbreiding naar 15.000 – geen Europese duels afwerken in het eigen stadion omdat de huidige Tribune 2 – met alleen maar staanplaatsen die niet gebruikt mogen worden in Europa – niet voldoet aan de normen. Daardoor zal Antwerp uitwijken naar het Koning Boudewijnstadion.

Naast Antwerp moeten ook Charleroi (Anderlecht), KV Kortrijk (Lokeren), Sint-Truiden (Luik), Eupen (Luik) en Waasland-Beveren (Zulte Waregem) uitwijken bij Europese kwalificatie.(gegy, stdr)

LOKEREN. De Sutter wellicht out voor Eupen

Tom De Sutter was gisteren afwezig op training. De aanvaller heeft last van de knie waardoor hij dit weekend wellicht ook niet fit raakt voor de thuiswedstrijd tegen Eupen. Amine Benchaib en Guus Hupperts ondervinden last van de adductoren en deden het iets rustiger aan. Het tweetal raakt echter wel fit voor dit weekend.(whb)

ZULTE WAREGEM. Vandaag meer duidelijkheid rond blessure Coopman

Vandaag zal Sander Coopman weten hoe lang hij out zal zijn door een blessure aan de adductor. De middenvelder viel in de opwarming voor de match tegen Waasland-Beveren uit. Gisteren onderging Coopman nog een scan. Vandaag zal er dan meer duidelijkheid zijn over wanneer hij zijn rentree kan maken. Gisteren trainde hij nog individueel. Het is dus afwachten of hij de selectie voor zaterdag haalt.(jcs)

KV KORTRIJK. Seizoen gedaan voor Attal

Het seizoen zit er op voor Youcef Attal. De Algerijn liep een partiële scheur op aan de mediale band van de knie. Er volgen minstens vier weken revalidatie. Op Lierse wordt Attal allicht vervangen door Verboom. Van Loo is ook weer fit en komt in de kern. Het is duidelijk dat de komst van een rechtsachter prioritair is in de komende transferperiode. Dinsdag werd er na de zwakke wedstrijd in het weekend ook slap getraind en De Boeck stuurde de hele bende tot hun grote verbazing naar huis.(kv)

KV OOSTENDE. Vanhamel in doel tegen STVV?

KV Oostende zal niet elke match in Play-off 2 met dezelfde basiself spelen. Zo is de kans reëel dat trainer Adnan Custovic zondag tegen STVV voor keeper Mike Vanhamel kiest in plaats van William Dutoit. Zo zou de reservedoelman ook nog eens een kans krijgen om zich te tonen, want zijn laatste wedstrijd dateert alweer van 12 december in de beker tegen Standard (2-3). Voorts raakt Toma- sevic wel fit. Musona traint weer, maar is nog niet inzetbaar.(jug, jve)

AA GENT. Janga voor het eerst vader

Feest ten huize Janga. De 25-jarige Nederlandse aanvaller van de Buffalo’s, die tijdens de winterstop overkwam van AS Trencin, werd gisteren voor het eerst papa. Mama en dochtertje Romaissa stellen het prima, terwijl de international van Curaçao gisteren na een dagje afwezigheid alweer present tekende op training bij Yves Vanderhaeghe. Zaterdag wacht nu eenmaal weer een belangrijk duel in Play-off 1. Dan trekken de Buffalo’s immers naar Sclessin voor de clash tegen Standard.(ssg)

OH LEUVEN. Vraagtekens voor zaterdag

Samy Kehli traint opnieuw met de groep bij OHL en geraakt naar alle waarschijnlijkheid fit voor de ontmoeting met Waasland-Beveren morgenavond. De dijblessure van aanvoerder Dimitri Daeseleire heelt iets minder snel dan gehoopt. Hij moet de wedstrijd van komend weekend waarschijnlijk missen. Youngster Daan Vekemans (18), de laatste tijd uitstekend op dreef, is ook een vraagteken. De aanvaller kreeg een kniestoot tegen Lierse en Pearson wil alle risico’s met hem vermijden.(mah)