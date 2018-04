Fans Charleroi beloven een hete avond: “We gaan bij elke beslissing protesteren”

Het belooft een heet avondje te worden op Mambourg. De supporters van Charleroi hebben in een open brief opgeroepen om elke beslissing van scheidsrechter Erik Lambrechts tegen Charleroi te onthalen op gefluit, geroep en gejoel. “Zo kan de maffieuze (sic) voetbalbond zien hoe een Carolo zijn woede uit”, luidde het.

Trainer Felice Mazzu was gisteren op zijn persconferentie al wat gekalmeerd in vergelijking met zijn interviews na de nederlaag tegen Anderlecht die er kwam na een discutabele strafschop. “De fans beslissen zelf wat ze doen. Ze mogen me steunen, meer ga ik hen niet vragen”, bleef de coach op de oppervlakte. Of hij ondertussen al spijt had van zijn woorden? “Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen, niets meer, niets minder. Ik heb de steun gekregen van mijn directie en dat is voldoende voor mij.” De voetbalbond bevestigde gisteren overigens dat er nog steeds geen procedure is opgestart tegen ­Felice Mazzu, hoewel scheidsrechtersbaas Johan Verbist afgelopen weekend liet weten dat hij contact ging opnemen met het bondsparket.

Toen het even later ging over de strafschop die ­Juventus woensdagavond tegen kreeg in de Champions League op het veld van Real Madrid, was Mazzu – notoir supporter van Juventus – al iets spraakzamer. “Als je ziet dat iemand als Buffon, die zo’n palmares heeft, ook even uit zijn rol valt en enkele opmerkelijke uitspraken doet, dan zie je maar dat het de beste kan overkomen. Of ik het penalty vond? Dat vraag je beter aan mijnheer Boucaut”, kon er een kwinkslag van af.