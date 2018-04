Dilsen-Stokkem - De 52-jarige kinesist Jos Verheijen uit Dilsen-Stokkem overleed donderdag bij een tragisch ongeval. De man stierf in zijn praktijk toen hij onder een zware massagetafel terechtkwam. Alle hulp kwam te laat.

In de vroege namiddag werd het lichaam van de man aangetroffen. De kinesist lag in zijn eigen praktijk aan de Vlessersweg in het centrum van Dilsen. De vijftiger lag onder een zware massagetafel. Daar ...