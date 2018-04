Vrouw van premier Michel opgeroepen om te getuigen over F-16-gate

Amélie Derbaudrenghien is uitgenodigd om gehoord te worden in het parlement over het F-16-dossier. Ze is defensieadviseur van minister van Begroting Sophie Wilmès (MR), en de eega van premier Charles Michel. Die laatste kan er niet mee lachen, schrijft De Tijd.

Commissievoorzitster Karolien Grosemans (N-VA) stuurde Michels partner een uitnodiging om volgende woensdag gehoord te worden in de commissie-Defensie over de F-16-affaire. Grosemans kreeg van alle fracties de namen door van wie zij willen horen in de F-16-saga. Op het lijstje van het CDH stond Amélie Derbaudrenghien. Zonder die lijstjes te filteren stuurde Grosemans alle namen - meer dan 30 - een uitnodiging.

Door zo veel mensen op te roepen, die in één dag gehoord moeten worden, wilde Grosemans de vis verdrinken en minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) uit de wind zetten, klinkt het.

In de entourage van Michel wordt het feit dat zijn vrouw gevraagd werd op te draven een “beschadigingsoperatie” genoemd van CDH. In informeel meerderheidsoverleg is inmiddels wel afgesproken dat geen medewerkers van andere kabinetten dan dat van Vandeput moeten opdraven. Dus ook niet de partner van premier Michel.

Vier militairen alweer aan het werk

De vier topmilitairen die (naar eigen zeggen om de audits niet te hinderen) vrijwillig op non-actief werden geplaatst, zijn volgens De Morgen sinds gisteren weer aan het werk. Het gaat om generaals Vansina en Roelandts en kolonels Letten en Van Pee.