Greenpeace dreigt plan regering aan te vechten: “Kernafval mogelijk overal in België geborgen”

Als de regering het nieuwe voorstel van de Belgische kernafvalbeheerder Niras aanvaardt, zal Greenpeace dit aanvechten voor de Raad van State. Dat zegt Eloi Glorieux, de kernenergiespecialist van de milieuorganisatie, vrijdag in Le Soir en De Standaard. “Het voorstel betekent dat kernafval mogelijk overal in België kan worden geborgen, zonder dat het een specifieke bodem specificeert.”

Niras had begin februari een nieuw voorstel geformuleerd om het hoogradio­actief afval van onze kerncentrales te bergen, nadat de regering niet in had willen ingaan op een eerder voorstel. De Boomse kleilagen, die na jarenlang onderzoek als beste optie voor de berging naar voren waren gekomen, worden afgevoerd. Het principe van de geologische (of ondergrondse) berging blijft behouden. Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) moet zich daar nu over buigen.

“Volgens het adviescomité gaat het om een kleine aanpassing van het Afvalplan uit 2010 en is daarom geen nieuwe strategische milieubeoordeling of publieke consultatie nodig. Maar dat is absurd. De uitbreiding naar heel het grondgebied kun je geen kleine aanpassing noemen”, zegt Greenpeace. De organisatie wil dat er een nieuw milieurapport komt en dat de Belgische bevolking wordt geraadpleegd.