Daar is de lente: kwik klimt boven twintig graden na weekend

Het kan vandaag nog regenen, maar dit weekend belooft het prachtig lenteweer te worden.

In het westen kan het vrijdagochtend nog enige tijd grijs zijn met lage wolken en nevel. Elders krijgen we vrij mooi weer met wat hoge bewolking. Geleidelijk vormen zich meer stapelwolken en in de loop van de namiddag en avond is er opnieuw kans op enkele buien, vooral over het oosten van het land. De maxima liggen rond 14 of 15 graden aan zee en in de Hoge Venen en rond 17 of lokaal 18 graden elders. Dat meldt het KMI.

In de loop van de avond verdwijnen de buien richting Nederland. ‘s Nachts krijgen we afwisselend opklaringen en wolkenvelden met plaatselijk nevel of mistbanken en in het westen mogelijk een laag wolkendek. De minima schommelen tussen 4 en 8 graden.

Weekend

Op zaterdag krijgen we, na het verdwijnen van de lage wolken, nevel of mist, vrij zonnig weer. In de namiddag vallen er verspreid over het land buien. De maxima liggen rond 14 graden aan zee tot 19 graden in de Kempen. Aan zee steekt in de namiddag de zeebries op. Zondag verloopt gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij zo’n 17 à 18 graden.

Maandag zijn er tijdelijk veel wolken, mogelijk ook nog een laatste bui. Het is iets frisser met maxima van 12 tot 19 graden. Vanaf dinsdag komen we onder invloed van krachtig hogedrukgebied dat zich over het zuiden van Denemarken vestigt en droge en warme lucht naar ons stuwt. Het wordt zonnig en de temperaturen klimmen geleidelijk naar waarden rond 24 graden.