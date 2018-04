Man grist plots onbekend vijfjarig kind mee en springt voor trein

Een vijfjarig kind dat samen met zijn gezin in het station van het Duitse Wuppertal-Elberfeld was, is plots gegrepen door een onbekende man. De 23-jarige sprong tot grote ontsteltenis van de omstanders meteen op de sporen, vlak voor een aanstormende trein. Dat melden verschillende Duitse media.

Een Duits gezin was naar het station van Wuppertal gekomen voor een fijn dagje uit. De moeder en vader stonden samen met hun kinderen - van 1, 3 en 5 jaar oud - te wachten op het perron, toen een twintiger in hun buurt kwam staan. Plotseling liep hij naar het oudste kind toe en greep het zonder een woord te zeggen vast. Nog voor de ouders konden reageren liep hij ermee weg en sprong hij op de sporen, terwijl een aanstormende trein in hun richting raasde.

De machinist van de trein zag het allemaal gebeuren en was snel genoeg om aan de noodrem te trekken. Maar door de snelheid kon het voertuig niet op tijd stoppen, en reden de eerste wagons toch enkele meters over de man en het kind. Gelukkig waren ze na de sprong echter liggen in de lengte tussen de rails terechtgekomen, waardoor de trein als bij wonder hen amper raakte. Het jonge kind was lichtgewond, de man had zelfs geen schrammetje.

Motief onbekend

Woedende omstanders grepen de 23-jarige meteen vast, zodat de politie hem kon inrekenen zodra ze aanwezig waren. Het openbaar ministerie is nu een onderzoek gestart naar de motieven van de man, want die zijn nog niet bekend. De twintiger zal zich nu moeten verantwoorden voor poging tot moord.

Een ambulance bracht het kind met enkele schaafwonden naar het ziekenhuis. Slachtofferhulp ontfermt zich nu over het volledige gezin, dat sterk onder de indruk is van de gebeurtenissen.