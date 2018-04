Langdurig zieken die gedeeltelijk weer aan het werk zijn, dreigden door een hervorming tot 200 euro per maand te verliezen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) geeft toe dat dat niet de bedoeling was en past de omstreden ingreep aan. Dat schrijven De Tijd, Het Laatste Nieuws en De Morgen vrijdag.

Langdurig zieken die gedeeltelijk het werk hervatten, behouden een deel van hun ziekte-uitkering. Het bedrag was tot nu afhankelijk van hoeveel ze bijverdienden. Sinds 1 april is de berekeningswijze aangepast en hangt de uitkering af van hoe veel uren iemand het werk hervat.

De hervorming telt winnaars en verliezers. Ze speelt vooral in het voordeel van wie na ziekte zeer beperkt het werk hervat. Iemand met een voltijds contract die na zijn arbeidsongeschiktheid weer één dag begint te werken behoudt zijn volledige uitkering met daarbovenop zijn loon.

Wie bijna volledig het werk hervat, is in het nieuwe systeem minder goed af. In sommige scenario’s liggen de uitkeringen tot 200 euro per maand lager.

Bijsturing

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) kreeg de voorbije weken vanuit de oppositie felle tegenwind, omdat ze de berekeningsmethode van de deeltijdse ziekte-uitkering had aangepast.

De Open VLD-minister stuurt daarom bij. Op het kabinet-De Block klinkt het dat het niet de bedoeling was dat zieken financieel bestraft worden omdat ze het werk hebben hervat. De Block voert een overgangsmaatregel in die garandeert dat niemand zijn uitkering ziet dalen bij de verandering naar het nieuwe regime.

SP.A-fractieleider Meryame Kitir reageert vrijdag tevreden op Twitter: “Constructieve oppositie loont. Voor de huidige verandert er niets. De toekomstige moeten het helaas wel met minder doen. De Block neemt gas terug over werkhervatting zieken”.