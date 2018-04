Wordt Patrick Janssens de nieuwe CEO van de Voetbalbond?

Patrick Janssens wordt genoemd als de toekomstige nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. Dat meldt Le Soir op vrijdag. De oud-burgemeester van Antwerpen zou bij de KBVB de opgestapte Koen De Brabander kunnen opvolgen. Janssens (61) was tot februari aan de slag als algemeen directeur bij Racing Genk, maar daar werd de ex-politicus ontslagen onder meer na onvrede bij de fans.

Koen De Brabander stopte begin februari van dit jaar als CEO van de KBVB na een onderhoud met voorzitter Gérard Linard. Volgens Le Soir bespreekt de bond de kwestie op 26 april en zou daarna Patrick Janssens kunnen aanstellen als opvolger. Dat zou zo’n twee maand zijn na zijn ontslag bij Racing Genk.

De oud-politicus van de sp.a was tussen 2003 en 2012 uiteraard burgemeester van Antwerpen, in 2014 werd hij aangesteld als algemeen directeur van Racing Genk. Hij zou de derde CEO van de Voetbalbond zijn in drie jaar tijd, na Steven Martens en Koen De Brabander.