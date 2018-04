Boko Haram ontvoerde meer dan duizend kinderen sinds 2013

De jihadisten van Boko Haram in Nigeria hebben sinds 2013 meer dan duizend kinderen ontvoerd. Dat maakte het VN-kinderrechtenfonds Unicef vrijdag bekend, op de vierde verjaardag van de ontvoering van meer dan 270 schoolmeisjes in het Noord-Nigeriaanse Chibok.

“Sinds 2013 zijn meer dan duizend kinderen ontvoerd door Boko Haram in het noordoosten van Nigeria, onder wie de 276 meisjes die in 2014 in Chibok zijn ontvoerd”, aldus Unicef. “Deze herhaaldelijke aanvallen op kinderen, op scholen, zijn onvoorstelbaar”, aldus Mohamed Malick Fall, een verantwoordelijke van Unicef in Nigeria.

De jihadistische groepering voert al sinds 2009 strijd in het noordoosten van Nigeria, waar het een kalifaat wil oprichten. Daarbij werden al meer dan 20.000 dodelijke slachtoffers gemaakt. Ook zijn 2,6 miljoen mensen ontheemd.

Scholen zijn vaak het doelwit van de jihadistische groep. Volgens Unicef zijn minstens 2.295 leraren gedood en meer dan 1.400 scholen vernield door Boko Haram.

Ontvoeringen

Sinds hij in 2015 aan de macht kwam, voert president Muhammadu Buhari een strijd zonder voorgaande tegen de gewapende groep. Maar zelfs verzwakt slaagt Boko Haram er in dodelijke aanslagen te plegen tegen burgers.

Dit jaar in februari ontvoerde de groep 111 schoolmeisjes in Dapchi. Het merendeel is bevrijd, maar de kidnapping bracht het drama van Chibok opnieuw in de herinnering. Daar ontvoerde Boko Haram 219 schoolmeisjes tussen 12 en 17 jaar uit hun school in april 2014. Sindsdien hebben 107 meisjes de vrijheid hervonden.