NMBS plaatst betonblokken aan 22 grotere stations

De NMBS plaatst aan de ingangen van 22 grotere stations in het land betonblokken in het kader van de beveiliging. Het is een preventieve ingreep bedoeld om de toegang tot de stations te bemoeilijken, bevestigt NMBS-woordvoerder Bart Crols. Hij benadrukt dat er geen specifieke aanleiding of reden voor de ingreep is.

De plaatsing past in het kader van de veiligheidsmaatregelen die gebeuren in samenspraak met de overheden. De betonblokken moeten voorkomen dat een voertuig een station kan binnenrijden. “De beslissing werd al een tijdje gelegen genomen. De aanbesteding is nu in uitvoering. In het station Brussel-Zuid bijvoorbeeld zijn de betonblokken al een tijdje geplaatst”, aldus Crols.

Het totale budget van dit project in uitrol bedraagt 1,6 miljoen euro.