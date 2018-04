‘Geniete’ speler bedankt clubarts met gelijkmaker in Moskou

Ramsey postte een tweet met een foto van zijn niet zo fraaie wonde van zijn gehavende kuit. De middenvelder beet echter door, speelde gewoon de wedstrijd uit en scoorde in de slotminuut nog de gelijkmaker. Arsenal, dat de heenmatch met 4-1 had gewonnen, kwam net na de pauze nochtans met 2-0 achter waardoor één Russisch doelpunt volstond voor de kwalificatie. Zo ver kwam het dus niet, onder meer dankzij een goal van de ‘gehavende’ Ramsey.

Aaron Ramsey’s calf was stapled up at half-time of Arsenal’s 2-2 draw with CSKA. pic.twitter.com/RvJAgiP8CN