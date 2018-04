Afschuwelijke afloop van incestrelatie tussen Pladl (43) en zijn dochter (20): hij vermoordt haar en hun pasgeboren kind

Het verhaal rond de incestueuze relatie tussen Steven Pladl en zijn dochter was al triest, maar kent nu nog een tragischer einde. De 43-jarige man die met zijn dochter trouwde, heeft haar vermoord nadat ze het wou uitmaken met hem. Ook hun babyzoontje en Katies adoptievader Anthony Fusco (56) stierven door zijn woede. Na zijn moordende tocht schoot hij ook zichzelf dood.

Steven Pladl uit de Amerikaanse stad Knightdale in North Carolina haalde kreeg een golf van woede, walging en ongeloof over zich heen, toen hij vorig jaar in juli met zijn bloedeigen dochter trouwde. Katie (20) was “de liefde van zijn leven”, zo zei hij, nadat bleek dat de twintiger zwanger was van haar eigen vader. Een strafbare en verschrikkelijke daad, waarvoor zij dan ook gearresteerd werden.

Maar sinds 28 februari was Katie vrij op borg, en op 16 maart volgde Pladl. Hij mocht geen contact meer hebben met Katie of zijn twee andere dochters, ook baby Bennett zou hij niet meer mogen zien. Het kleintje verbleef sindsien bij zijn (over)grootmoeder. Volgens de autoriteiten was het onmogelijk om in te schatten dat de man zo’n wrede daden zou plegen. Maar toen Katie eerder deze week liet weten dat ze het “uit wou maken”, sloegen de stoppen van de man wel degelijk door.

Tragisch einde

Donderdagochtend, 12 april, 8.40 uur. De politie van Wingdale in New York vindt het levenloze lijk van de omstreden vader Steven Pladl, die een dag daarvoor nog bij zijn moeder baby Bennett ging oppikken om hem zogezegd naar Katie te brengen in Connecticut. Maar Stevens moeder besefte dat alles misging, toen ze een telefoontje van hem kreeg. “Ik heb Bennett, Katie en Anthony vermoord”, biechtte hij op. De vrouw belde meteen de hulpdiensten.

Even later vond de politie inderdaad de lijken van Katie Pladl en haar adoptievader, Anthony Fusco, in een pick-uptruck in New Milford in Connecticut. Even later vonden de agenten ook het levenloze lichaam van baby Bennett, die amper zeven maanden oud was geworden. Het kind zou als eerste gedood zijn, waarna Pladl naar Connecticut reed om de twee anderen te vermoorden en nadien zelf in Wingdale een wanhoopsdaad te plegen.

Afgestaan voor adoptie

Steven en zijn vrouw stonden Katie in 1998 af ter adoptie, maar op haar achttiende spoorde de jonge vrouw haar biologische ouders op. Katie contacteerde het echtpaar op sociale media en in augustus 2016 kwam het tot een ontmoeting. Steven en zijn vrouw hadden ondertussen nog twee andere kinderen gekregen.

Maar Steven maakte misbruik van de situatie en hield Katie stevig in zijn klauwen. Binnen enkele maanden was de scheiding tussen Steven en zijn vrouw een feit. Maar toen moest de schok nog komen: zijn ex-vrouw wist niet wat ze las, toen ze in mei vorig jaar in een van de dagboeken van haar andere kinderen las dat Katie zwanger was en dat Steven de vader was. Steven zou zijn andere kinderen verteld hebben dat ze Katie (hun zus) nu hun stiefmoeder moeten noemen.