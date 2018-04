Antwerp-icoon legt ploegmaats één voor één het belang van ‘de moeder aller derby’s’ uit

Zondag is het den derby van ’t stad en de spelers van Antwerp zullen het geweten hebben. Geoffry Hairemans – met bijnaam Geoffke Deurne-Noord een echte Antwerp-man – en de supporters laten niets aan het toeval over om de rest van de ploeg duidelijk te maken hoe belangrijk de wedstrijd is. “Ik heb het aan iedereen duidelijk gemaakt in z’n eigen taal”, zegt Hairemans.

Geoffry Hairemans heeft er deze week zijn persoonlijke missie van gemaakt om alle buitenlanders in de ploeg te vertellen welke gevoeligheden aan de wedstrijd van komende zondag zijn verbonden. Elke dag knoopte hij met enkele spelers individueel een gesprek aan om hen wat derbygevoel mee te geven. “Ik ben bij alle ploegmaats langs gegaan en heb hen verteld hoe belangrijk de match van zondag is”, zegt Hairemans. “Ik heb ze allemaal één voor één duidelijk gemaakt wat die match betekent voor de supporters. Want ik snap best dat ze daar weinig over afweten. Als ik in Portugal zou spelen, zou ik het ook niet weten wat de gevoeligheden van al die matchen zijn. Daarom dat ik ook geprobeerd heb het tegen iedereen in hun eigen taal uit te leggen. ‘Muy importante’, heb ik gezegd (lacht). Ik denk dat ze het wel begrepen hebben.”

Ook de supporters dragen hun steentje bij. Zaterdag is er een sfeertraining gepland op de Bosuil. De bedoeling van de fans: ervoor zorgen dat de buitenlanders hun ogen uitkijken en meteen scherp staan. De training van zaterdagmiddag (15u) gaat zelfs door op het A-veld en Tribune 3 wordt opengesteld voor de fans. Op dit moment zijn er een duizendtal fans die op Facebook hebben gemeld dat ze interesse hebben voor het evenement. Trainer Laszlo Bölöni laat de sfeertraining schoorvoetend toe. “Ik wil wel duidelijk maken dat ik nooit verboden heb dat de supporters naar de training komen”, zegt Bölöni. “De supporters zijn hier altijd welkom, maar om veiligheidsredenen was dat dit seizoen niet altijd mogelijk. Dat ze zaterdag komen, dat stoort me een beetje. Niet dat ze niet welkom zijn, maar op de laatste training voor een wedstrijd probeer je toch altijd wat gesloten te houden. Normaal zouden we zo’n training in alle rust willen afwerken.”

De fans willen duidelijk maken aan de spelers hoe belangrijk de wedstrijd is. En ze gaan Bölöni oproepen om met zijn sterkste elf te spelen en het rotatiesysteem dat hij in Play-off 2 toepast voor deze match te laten varen. “Willen de supporters dat ik met mijn beste ploeg speel? Die bezorgdheid begrijp ik niet goed, want ik probeer altijd met mijn sterkste ploeg te spelen. Misschien vinden jullie als ik Ghandri, Mendy of Niangadou gebruik dat ik niet met mijn sterkste ploeg speel. Dat is jullie mening, maar verwacht niet van mij dat ik zoiets zeg.”