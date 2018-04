België en Duitsland willen “militaire escalatie” tussen grootmachten vermijden

Enkel een politieke oplossing kan het conflict in Syrië oplossen en een “militaire escalatie” moet vermeden worden. Dat hebben Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) en zijn Duitse ambtsgenoot Heiko Maas vrijdag gezegd na afloop van een bilateraal contact in Brussel.

Terwijl er volop internationaal overleg loopt over de situatie in Syrië en mogelijke militaire vergeldingsacties voor het gebruik van chemische wapens, dringen Duitsland en België aan op een “politieke oplossing” voor het conflict.

Over een mogelijk militair ingrijpen wil buitenlandminister Reynders zich niet uitspraken. “We moeten wachten. We moeten zeker een militaire escalatie vermijden. Er is nood aan een politieke oplossing. We moeten druk zetten op het Syrische regime om opnieuw aan tafel te gaan en te spreken over zo’n oplossing”, aldus Reynders.

Zijn Duitse ambtsgenoot Heiko Maas zit op dezelfde lijn. Volgens hem mag het gebruik van chemische wapens “ons niet onverschillig laten”. Volgens hem moet de verantwoordelijkheid voor het gebruik van chemische wapens onderzocht worden en heeft ook de EU daar een rol in te spelen. “Dit mag niet zonder gevolg blijven”, aldus Maas, al wil ook hij absoluut een “militaire escalatie” vermijden. Daarbij hebben zowel de internationale gemeenschap als ook Rusland een belangrijke rol te spelen.