Nieuwste internetrage: aluminiumfolie kneden en kloppen tot blinkende bal

Tik eens op Youtube “Japanese foil ball” in. Er verschijnen al bijna 16.000 filmpjes. Allemaal sinds 1 april. Toen twitterde de Japanse juweelontwerper Ipuchuco hoe hij met een rol aluminiumfolie een perfect glanzende bal maakt. Et voilà: een nieuwe internetrage was geboren: Japanese foil ball.

Met deze tweet van 1 april is de rage op gang gekomen.

Aluminium folie. Je zou nu zeggen: wat kan ik daarmee? Een papillot van vis in klaarmaken. Ok. Nog? Mijn boterhammen voor het werk in verpakken of iets wat ik vers wil houden in de koelkast. Dat is het zowat zeker?

Maar de Japanse juweelontwerper Ipuchuco tilt de aluminiumfolie nu een niveau hoger. Hij had er al ranke oorbellen en zo mee gemaakt maar waar hij op 1 april mee uitpakte, was toch wel ferm. Op Twitter postte hij een foto van een quasi perfect ronde, blinkende bal . Google Translate vertaalt het Japanse bijschrift bij de foto aldus: “Ik rondde de aliminiumfoli (16m) en sloeg het en maakte het aan de bol.” Nog eens vertaald: Ik kneedde een rol aluminiumfoli van 16 meter tot een bal , klopte erop en maakte het tot een bol.

Meer was er niet nodig om een nieuwe internetrage te lanceren. Een opvolger voor planking en ice bucket challenge en de duct tape-challenge of de water bottle challenge .

Die vorige challenges waren allemaal vrij makkelijk en snel klaar. Even tanden bijten wanneer je een ijsemmer over je krijgt of wat behendig zijn met een flesje water. De Japanese foil ball-challenge is andere koek. Je moet vooreerst al behoorlijk handig zijn. Kneed maar eens een 16 meter lange rol aluminiumfolie tot iets wat op een bal gelijkt. “Daarvoor heb je minstens al een uur nodig”, zegt pionier Ipuchuco.

Marlin werkte 72 uur aan zijn Japanese foil ball. Lees verder onder de video.

Dan moet je aan de slag met hulpmateriaal. Eerst een grote hamer. Daarmee klop je de lucht uit je bal. En dan klop je met een kleine hamer de laatste bultjes eruit. Als het goed is, heb je nu een matte bol. Nu moet je bal op de draaibank en polijsten maar.

Op Youtube zitten nu al bijna 16.000 filmpjes van lieden die de challenge aangingen. De ene bal is al wat ronder dan de andere; de ene fonkelt al wat meer dan de andere. Maar altijd glimt de maker even hard van trots.

Wat doe je dan met die bak? In de kast leggen naast je Swarowki-beeldjes. Of op de pers leggen, zoals The Action Lab.

Youtuber The Action Lab wilde weten hoe condens zijn bal wel was. Want hij had het gevoel dat hij alle lucht die tussen de folie zat, eruit had geklopt. Eén manier om dat te testen: de bal op een hydraulische pers leggen. Hij kwam eruit als ….een platte pannenkoek.