Twee cipiers met drugs betrapt bij controleactie

Voeren -

Bij de controleactie Panoramix langs de E25 in Voeren, waaraan een twintigtal Spaanse politiemensen met drugshond deelnam, zijn donderdagavond twee cipiers betrapt die drugs op zak hadden. Over het algemeen waren de aangetroffen drugs cocaïne en cannabis. De politie stelde in totaal 25 processen-verbaal op wegens drugsbezit.