Topper tussen Arsenal en Atletico Madrid in halve finales Europa League

Olympique Marseille - Salzburg en Arsenal - Atletico Madrid. Dat is het resultaat van de loting voor de halve finales van de Europa League, die vrijdagmiddag in het Zwitserse Nyon plaatsvond. De heenwedstrijden zullen gespeeld worden op donderdag 26 april, de terugmatchen op donderdag 3 mei. De finale vindt plaats op woensdag 16 mei.

Arsenal - Atletico Madrid is de meest tot de verbeelding sprekende affiche in de halve finales van de Europa League, een clash tussen een Engelse en Spaanse topclub. Arsenal plaatste zich donderdag voor die halve finales door CSKA Moskou uit te schakelen, Atletico Madrid - winnaar van de Europa League in 2010 en 2012 - kegelde Sporting Lissabon uit Europa.

Het Franse Olympique Marseille en het Oostenrijkse RB Salzburg troffen elkaar al in de groepsfase van de Europa League. In september won Salzburg in eigen huis nog met 1-0, in december bleef het in Marseille 0-0. Salzburg won de poule met 12 punten, Marseille werd tweede met 8 punten.

Uitslagen kwartfinales:

CSKA Moskou-Arsenal 2-2 (heen: 1-4)

Salzburg-Lazio Roma 4-1 (heen: 2-4)

Sporting-Atlético Madrid 1-0 (heen: 0-2)

Olympique Marseille-Leipzig 5-2 (heen: 0-1)