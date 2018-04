Bayern - Real en Liverpool - Roma in halve finales Champions League

Bayern München - Real Madrid en Liverpool - AS Roma zijn de halve finales in de Champions League voetbal. Dat heeft de loting in het Zwitserse Nyon vrijdagmiddag uitgewezen. De heenmatchen worden afgewerkt op 24 en 25 april, de terugwedstrijden worden gespeeld op 1 en 2 mei. De finale is op zaterdag 26 mei in Kiev.

Real Madrid plaatste zich woensdag met erg veel moeite ten koste van Juventus voor de halve finales van het kampioenenbal. Na de 0-3 overwinning van Real in Turijn leken de halve finales mijlenver weg voor Juventus. Maar de Oude Dame leek verlengingen uit de brand te slepen. In een regelrechte thriller kreeg de Koninklijke diep in de blessuretijd een strafschop. Ronaldo faalde niet en schoot Real naar de halve finales.

In de eigen Allianz Arena kwam Bayern woensdag niet meer in de problemen tegen Sevilla voor een halvefinaleticket. De Rekordmeister speelde 0-0 gelijk tegen de Spanjaarden. De Duitse landskampioen had de heenmatch met 1-2 gewonnen.

Voor grootmachten Real en Bayern is een plek in de halve finales van de CL praktisch een normale gang van zaken. In de voorbije tien seizoenen schaarden de Madrilenen zich acht keer bij de laatste vier, de Duitsers zeven keer. Real Madrid slaagde er maar liefst twaalf keer in de Europacup I/Champions League te winnen, de Beierse club pakte vijfmaal de eindzege. Beide teams speelden de voorbije jaren verschillende keren tegen elkaar op het meest prestigieuze Europese podium. Vorig jaar ontdeed Real zich in de kwartfinales van Bayern, onder meer dankzij een indrukwekkende Ronaldo. In 2014 was de Madrileense club de boeman in de halve finales, in de terugmatch kreeg het Bayern van Pep Guardiola een 0-4 pandoering. Met huidig coach Jupp Heynckes aan het roer wist de Rekordmeister zich in 2012 wel van Real te ontdoen in de halve finales.

Dinsdag zorgde AS Roma voor een enorme stunt tegen Barcelona. Nainggolan en co. trokken in het Stadio Olimpico met 3-0 aan het langste eind en haalden zo een 4-1 nederlaag op. Liverpool pakte in de kwartfinales de scalp van Manchester City. Na de heenmatch (3-0) ging Manchester City ook in de terugwedstrijd onderuit: 1-2.

De Reds, die voor het eerst sinds 2008 opnieuw in de halve finales van de CL staan, en de Romeinen namen het in 1984 in de finale van Europacup I (voorganger Champions League) op tegen elkaar. De Engelsen haalden het toen met 4-2 na strafschoppen (1-1 na verlengingen). Liverpool won het kampioenenbal al vijf keer, het palmares van AS Roma is op dat vlak blanco. Liverpool-sterspeler Mohamed Salah, dit seizoen al goed voor acht goals in het kampioenenbal, treft met AS Roma de club waarvoor hij van 2015 tot 2017 speelde.

De halve finales worden op 24 en 25 april (heen) en 1 en 2 mei (terug) afgewerkt. De finale vindt op 26 mei plaats in het Olympisch Stadion van Kiev. Bayern München en Liverpool spelen eerst thuis.



Loting halve finales:

Bayern München (Dui) - Real Madrid (Spa)

Liverpool (Eng) - AS Roma (Ita)

