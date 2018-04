Vrienden van ‘Manneken Pis’ halen hun slag thuis: straten rond het beroemde standbeeld eindelijk autovrij

Brussel - Vanaf woensdag 25 april 2018 worden de straten rond Manneken Pis en het Oud Korenhuis autovrij. Dat heeft de stad Brussel beslist op vraag van de vrienden van Manneken Pis en in overleg met de buurtbewoners en handelaars, zo meldt het stadsbestuur in een persbericht.

De Eikstraat, Rozendaal en de Stoofstraat worden enkel nog toegankelijk voor hulpdiensten, taxi’s, fietsers of wie over een toegangsbewijs beschikt. Tussen 04.00 uur en 11.00 uur ‘s ochtends blijven de straten toegankelijk voor leveringen en lokaal verkeer. De maximumsnelheid bedraagt in elk geval 20 kilometer per uur. Voetgangers hebben voorrang over de hele breedte van de straat. De rijrichting richting tussen het Oud Korenhuis en het Sint-Jansplein wordt dan weer omgekeerd. De verkeerswijzigingen komen er na een nauwe samenwerking tussen de burgemeester, de schepen van Mobiliteit en de buurtbewoners en handelaren van de wijk aldus het stadsbestuur.

Door de aanpassingen wordt de voetgangerszone in het stadscentrum nog uitgebreid.

“Die uitbreiding komt er op vraag van de buurt”, zegt Els Ampe (Open VLD), schepen van Mobiliteit en Openbare Werken. “De veiligheid van de vele voetgangers die Manneken Pis en het nieuwe standbeeld van Jacques Brel bezoeken, verbetert gevoelig.”