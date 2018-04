Parket roept slachtoffers chatbox met wraakporno op om een klacht in te dienen bij de politie

Het Brusselse parket raadt slachtoffers waarvan naaktfoto’s circuleren op de chatbox ‘discord’ aan om een klacht in te dienen bij de politie. Dat kan bij eender welke lokale politie.

VTM nieuws en RTL nieuws in Nederland konden doordringen tot de chatbox die alleen toegankelijk is voor wie zelf nieuwe naaktbeelden aanlevert. Ze deden dat met beelden van een ingehuurd naaktmodel.

Op de chatbox staan duizenden naakt- en pornofoto’s en filmpjes. Van Vlaamse en Nederlandse meisjes. Een groot aantal opnamens is zogenaamde wraakporno, beelden die koppeltjes ooit maakten maar die na het beëindigen van de relatie uit wraak online werden geplaatst.

“Wie denkt slachtoffer te zijn of zeker weet dat er foto’s van haar gepost werden, kan een klacht indienden bij de lokale politie. Om het even waar. Om praktische redenen kan je het volgende proces-verbaalnummer geven aan de politie-inspecteur die je klacht noteert: BR37.F1.013408/18. Je kan je bij het indienen van de klacht als benadeelde persoon stellen. Je kan ook een schrijven richten aan het Parket van de Procureur des Konings met daarin het PV-nummer van je klacht, zodat je aangifte gelinkt wordt aan het lopende onderzoek. In dit schrijven moet je zeker ook het PV-nummer BR37.F1.013408/18 vermelden. Het adres van het parket van Brussel is PORTALIS, Quatre Brasstraat 4, 1000 Brussel”, zegt Ine Van Wymersch van het Brusselse parket.

De basisinbreuk die onderzocht wordt is “voyeurisme”. Het gaat immers om verdachten die foto’s/filmpjes van ontblote lichamen publiek maken, zonder dat de afgebeelde persoon hiermee ingestemd heeft. De maximumstraf op voyeurisme hangt af van de leeftijd van het slachtoffer (maximum 5 jaar gevangenisstraf indien het slachtoffer meerderjarig is, maximum 10 jaar indien het slachtoffer tussen 16 en 18 jaar oud is en maximum 15 jaar indien het slachtoffer een minderjarige beneden de 16 jaar is.

Er komen mogelijk nog andere inbreuken naar voren uit het onderzoek dat de computer crime unit van de federale politie voert, zoals misbruik van telecommunicatiemateriaal (hacking), grooming, verspreiding van kinderpornografisch materiaal.

“Dit zijn geen evidente onderzoeken, aangezien dergelijke platformen vaak verdwijnen eens hier ruchtbaarheid aan gegeven wordt, verdachten onder andere (valse) identiteiten te werk gaan en servers vaak in het buitenland staan. Toch doet het Brusselse parket er alles aan om samen met de speurders van RCCU de identiteit van zoveel mogelijk verdachten te achterhalen en het netwerk te ontmantelen”, benadrukt Van Wymersch.

Tot op heden werd er nog geen enkele verdachte geïnterpelleerd. Wel zijn er al verschillende namen van mogelijke daders bekend.