In 1981 ontsnapte gevangene verraden door doodsbrief van zijn moeder

Links de foto bij zijn arrestatie in 1980, rechts de foto bij zijn arrestatie deze week Foto: rr

Een pientere speurder heeft een gedetineerde die bijna 37 jaar geleden uit de gevangenis van het Amerikaanse Oklahoma ontsnapte, ontmaskerd. Op het overlijdensbericht van de moeder van de voortvluchtige drugsdealer, stond zijn bijnaam. De speurder herinnerde zich die naam omdat hij hem vroeger ook al had gebruikt.

De nu 58-jarige Stephen Michael Paris werd in 1980 tot negen jaar cel veroordeeld voor zware drugsfeiten. Maar op 17 oktober 1981 slaagde hij er in om te ontsnappen uit de Jess Dunn Correctional Center in Taft, Oklahoma. Ondanks zoekacties, bleef hij onvindbaar. Tot nu.

Stephen Chavez, met adres in Houston, stond op de rouwbrief van zijn overleden moeder. Stephen Michael Paris stond er niet op en dat was toch wel opvallend. Een van de speurders die hem ooit arresteerde, herinnerde zich dat hij die schuilnaam vroeger al gebruikte. Het stond zelfs in het gerechtelijk dossier. Daarop werd hij gearresteerd.

De man biechtte onmiddellijk op dat hij de voortvluchtige crimineel was wiens naam jarenlang op de ‘most wanted’-lijst van Oklahoma stond. Vingerafdrukken bevestigden zijn identiteit.

“Dit is nog maar eens een bewijs dat wanneer je wegloopt uit één van onze gevangenissen, we je uiteindelijk altijd vinden en te pakken krijgen”, zei de directeur van het gevangeniswezen in Oklahoma. De ontsnapte gevangene zit weer vast en wordt binnenkort overgebracht naar Oklahoma om er de rest van zijn straf alsnog uit te zitten.