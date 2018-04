Voor twee zinnen sleept burgemeester Termont Ghelamco-auteur voor rechter

Gent - De Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) eist 10.000 euro schadevergoeding van Ignace Vandewalle. Dat maakt de auteur zelf bekend op doorbraak.be. In zijn boek “De Illegale Ghelamco Arena” suggereert de auteur dat Termont schriftvervalsing pleegde.

De suggestie van schriftvervalsing wordt gedaan op het moment dat de auteur het heeft over de Optima Commissie in 2016. Die commissie, onder voorzitterschap van Eric Van Rompuy, zocht de schuldigen voor het failliet van de Optima Bank van Jeroen Piquer, die ook in immobiliën deed.

Foto: BELGA

Op een aantal documenten van die commissie stond in drukletters “Wissen”. Dat was telkens wanneer op de documenten stond dat ex-burgemeester Frank Beke aanwezig was op een vastgoedbeurs. In een Humo-interview zei Ignace Vandewalle daarover: “Termont gaf in de Commissie toe dat hij de opdracht had gegeven om die passages te wissen. Daarmee bevestigde hij dat alle documenten die in de commissie werden besproken eerst langs zijn bureau waren gepasseerd, zodat hij ze kon controleren en redigeren.”

Voor Termont wordt daar de suggestie gewekt dat hij aan schriftvervalsing deed. Daarom sleept hij Vandewalle voor de rechter en eist 10.000 euro schadevergoeding die hij aan een goed doel zal schenken.

Twee zinnen

De auteur schrijft daarover op doorbraak.be: “Na een grondig en minutieus onderzoek van mijn boek “De illegale Ghelamco Arena” zijn Daniël Termont en zijn juridische team tot de vaststelling gekomen dat er twee zinnen in het boek incorrect zijn en aldus voor laster en eerroof kunnen vervolgd worden. Voor alle overige stellingen zijn er blijkbaar geen juridische gronden om te dagvaarden voor laster en eerroof, waaruit we kunnen besluiten dat ze in elk geval niet fout zijn.”

Het gaat om volgende twee zinnen:

•De vraag: “Pleegde burgemeester Termont in september 2016 schriftvervalsing toen hij opdracht gaf om officiële verslagen aan te passen?”

•De zin: “Het feit dat burgemeester Termont officiële documenten aanpaste…”

Vandewalle zegt dat hij op 10 april een dagvaarding kreeg om op 2 mei te verschijnen voor de rechtbank van West-Vlaanderen.

Burgemeester Daniël Termont is niet beschikbaar voor commentaar.