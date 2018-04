Bayern München stelt Niko Kovac aan als hoofdcoach voor volgend seizoen

Bayern München heeft vrijdag officieel bevestigd dat de Kroaat Niko Kovac volgend seizoen de nieuwe T1 van de Rekordmeister wordt. Kovac komt over van Eintracht Frankfurt en tekende in de Allianz Arena een contract voor drie seizoenen. Het was sportief directeur Hasan Salihamidzic die het nieuws bekendmaakte op BayernTV.

De Kroaat, die als speler tussen 2001 en 2003 het shirt van Bayern droeg, volgt Jupp Heynckes op, die Bayern vorige zaterdag een zesde opeenvolgende landstitel bezorgde. Heynckes was in oktober vorig jaar uit zijn pensioen teruggekeerd om de Italiaan Carlo Ancelotti te vervangen.

De 46-jarige Kovac was sinds maart 2016 trainer van Frankfurt. Na het team toen naar een veilige elfde plaats te hebben geleid, ontpopt Frankfurt zich deze jaargang tot de revelatie van de Bundesliga. Momenteel staan Kovac en co vijfde met 46 punten, zes punten minder dan nummer twee Schalke 04. Tussen 2013 en 2015 was Kovac ook al bondscoach van zijn land.

Woensdag plaatste Bayern zich ten koste van Sevilla voor de halve finales van de Champions League. Daarin treft het Real Madrid.