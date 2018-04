België verhoogt humanitair budget voor Congo naar 25 miljoen

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo trekt het humanitair budget voor de Democratische Republiek Congo dit jaar op, van 17 miljoen euro vorig jaar naar 25 miljoen euro. Dat kondigde de minister vrijdag aan in Genève, waar voor de eerste keer een donorconferentie voor het Centraal-Afrikaanse land plaatsvond.

De humanitaire noden zijn er enorm, maar de Congolese autoriteiten zijn niet afgezakt naar Zwitserland: in Kinshasa klinkt het dat de ernst van de situatie overdreven wordt. De Croo noemt de Congolese afwezigheid “onbegrijpelijk”. “We zullen het menselijk lijden pas kunnen beëindigen als de Congolese leiders deze crisis serieus nemen”, zei hij in zijn toespraak.

Met de verhoging wil de regering internationaal een signaal geven, en andere landen vragen ook meer inspanningen te doen. Daarnaast moet de verhoging ook een nieuwe uiting zijn van de Belgische solidariteit met de Congolese bevolking.

Humanitaire nood

Meer dan 13 miljoen Congolezen verkeren vandaag immers in humanitaire nood. Met 4,5 miljoen burgers op de vlucht in eigen land telt Congo het meest aantal ontheemden op heel het continent, wereldwijd moet het enkel Syrië laten voorgaan. Het zware geweld in verschillende streken is de grootste oorzaak voor de vluchtelingenstroom. Er wordt gevreesd voor 7 miljoen ontheemden tegen eind dit jaar, als die conflicten niet stabiliseren.

Behalve de 25 miljoen euro die rechtstreeks naar projecten in Congo gaat, wordt ook de onrechtstreekse hulp verhoogd. De Belgische bijdrage aan de financiering van humanitaire partnerorganisaties en humanitaire donorfondsen wordt verhoogd tot 90 miljoen euro, een stijging met 10 pct. Al deze organisaties zijn ook in Congo actief.

De Croo: “Jullie zijn niet alleen”

In een interview met Jeune Afrique vuurde de Congolese minister van Buitenlanse Zaken donderdagavond een nieuw schot voor de boeg richting, vooral, België. Ngo’s die het Belgische geld aannemen, zouden een verbod krijgen om in Congo te werken.

De Croo richtte zijn laatste woord tot de Congolezen zelf. “Weet dat u niet alleen bent, weet dat we, de internationale gemeenschap en België, aan uw kant blijven staan.”