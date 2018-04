Spanje probeert Duitsers met nieuwe bewijzen te overtuigen Puigdemont uit te leveren

Spaanse magistraten hebben hun Duitse collega’s nieuwe elementen aangeleverd om de Duitsers te overtuigen Carles Puigdemont alsnog uit te leveren voor rebellie. Eerder had het Duitse gerecht beslist dat niet te zullen doen, en enkel nog uitlevering te overwegen voor de - minder ernstige - aanklacht voor misbruik van overheidsgeld.

Volgens de Spaanse krant El Pais gaat het onder meer om video’s van gewelddadige acties van de Catalaanse separatisten en rapporten van de politie. Spaanse magistraten hebben hun Duitse collega’s die extra info donderdag bezorgd tijdens een vergadering in het kader van Eurojust in Den Haag over de zaak-Puigdemont.

Madrid hoopt dat Duitsland de afgezette Catalaanse minister-president, die er eind maart werd gearresteerd, alsnog uitlevert voor rebellie. Puigdemont werd eind maart in Duitsland gearresteerd op basis van een Spaans aanhoudingsbevel, maar de Duitsers beslisten al om hem niet uit te leveren voor de aanklacht van rebellie. Voor misbruik van overheidsgeld, een minder ernstige aanklacht, kan dat eventueel wél nog, maar daar moet het Duitse hooggerechtshof nog over beslissen. In afwachting daarvan is Puigdemont vrijgelaten, al moet hij zich wel wekelijks bij de politie van Berlijn melden.

Intussen blijft Spanje erbij dat de Europese Unie zich buiten de Catalaanse crisis moet houden. “Wij bieden andere landen ook niet aan in hun conflicten te bemiddelen, als ze zelf weten wat te doen”, herhaalde Spaans vicepremier Soraya Sáenz de Santamaria vrijdag.