Russische Buitenlandminister: “Chemische aanval is in scène gezet en we hebben bewijzen”

De chemische aanval in het Syrische Douma is “in scène gezet” door “speciale diensten van een ander land”, zo stelt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Moskou zegt daarover “onweerlegbare gegevens” te hebben. Lavrov noemde dat land “Russofoob”.

LEES OOK. “VS heeft Syrische doelwitten op het oog.” Rusland: “Wij zullen onze mensen beschermen tegen Amerikaanse raketten”

“We hebben de onweerlegbare gegevens dat dit in scène was gezet”, aldus de minister. “En speciale diensten van een land, dat nu in de eerste rangen van de Russofobe campagne probeert te raken, waren betrokken.”

Volgens de Syrische withelmen en een andere ngo zouden zaterdag tientallen personen omgekomen zijn bij een aanval in een Douma, het laatste stadje in Oost-Ghouta dat nog in handen van de rebellen is. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk beschuldigen het regime van Syrisch president Bashar al-Assad daarvan, maar bondgenoot Rusland noemt dat onzin. Volgens hen hebben de withelmen de aanval in scène gezet, met hulp van “een ander land”. Lavrov was niet duidelijk over welk land dat dan ging.

De Verenigde Staten zouden in tussen een tegenreactie voorbereiden tegen Syrië. Lavrov riep Washington vrijdag op om “diplomatieke methodes” te gebruiken “zonder ultimatums of bedreigingen”. Rusland “staat open voor dialoog”, aldus Lavrov.

Nog volgens de Russische minister zou een westerse interventie in Syrië nieuwe “golfen van migranten” dreigen te veroorzaken. “Die hebben nog wij, noch onze Europese partners nodig”, klonk het