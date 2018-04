“Meester Vermassen kon niet aanwezig zijn”, maar proces tegen judoleraar die leerlingen aanrandde gaat toch door: “Dit is een aanfluiting”

De verdediging van Kris B., de voormalig judoleraar aan de judo-topsportschool die verschillende van zijn leerlingen zou aangerand hebben, heeft vrijdag geweigerd te pleiten omdat meester Jef Vermassen niet aanwezig kon zijn.

De zaak was in januari nochtans uitgesteld in aanwezigheid van alle partijen om vrijdag behandeld te worden maar B. werd enkel bijgestaan door een medewerker van meester Vermassen. De medewerker vroeg om de zaak uit te stellen zodat meester Vermassen zelf zou kunnen pleiten maar de rechtbank ging daar niet op in en nam het dossier in beraad. Het vonnis valt op 25 mei.

Volgens de medewerker van meester Vermassen zou de rechtbank de rechten van verdediging schenden als ze de zaak weigerde uit te stellen om meester Vermassen zelf te laten pleiten. Op die manier zou immers het recht van een verdachte om in alle vrijheid zijn advocaat te kiezen, niet gerespecteerd worden.

“Dit is een aanfluiting”, reageerde meester Ann Van de steen, de advocate van één van de slachtoffers op de vraag tot uitstel. “Dit draait niet om de advocaten maar om de slachtoffers. Er is vorige keer duidelijk afgesproken dat het dossier volledig zou behandeld worden.”

Het dossier was in september ingeleid en toen was de zaak uitgesteld naar 26 januari. Op die dag zou ze oorspronkelijk behandeld worden maar de verdediging legde toen ter elfder ure uitgebreide conclusies en bijkomende stukken neer. Het parket en de burgerlijke partijen vroegen en kregen daarop uitstel om die te bestuderen en er eventueel op te antwoorden maar de rechtbank besliste dat het proces op 13 april zou behandeld worden.