Geen uitleg van kabinetsmedewerkers over dossier F-16’s: “Wie uitleg wil, moet zich tot ministers wenden”

De vragen om hoorzittingen met verschillende kabinetsmedewerkers over de vervanging van de F-16’s hebben weinig kans op slagen. Volgens bronnen binnen de meerderheid druisen die immers in tegen artikel 101 van de Grondwet over de verantwoordelijkheid van federale ministers tegen de Kamer, zo werd vrijdag vernomen van een bron dichtbij de regering.

LEES OOK. Langverwachte audits over rol van leger in F-16-dossier vandaag voorgesteld: wie wist wat?

Karolien Grosemans (N-VA), de voorzitster van de Kamercommissie Defensie, maakte recent aan verschillende kabinetsmedewerkers een uitnodiging over voor een hoorzitting. Eén van hen is Amélie Derbaudrenghien, de adviseur Defensie van Begrotingsminister Sophie Wilmès (MR), maar ook de levenspartner van premier Charles Michel.

Grosemans legde uit dat ze die uitnodiging heeft gestuurd naar alle namen die werden doorgespeeld door de verschillende fracties. Op die vragen ingaan zou echter geen zin hebben en bovendien neerkomen op een deresponsabilisering van de ministers, legt een bron dichtbij de regering uit. Indien de commissie Defensie tekst en uitleg wil, dan kan ze die krijgen van de ministers die de politieke verantwoordelijkheid dragen voor hun medewerkers. De vragen om uitleg van kabinetsmedewerkers zijn “grotesk en druisen in tegen de Grondwet”, luidt het eveneens in de omgeving van de premier.

Het was het cdH dat de hoorzitting van Derbaudrenghien had gevraagd. De Franstalige humanisten reageren verbaasd op de ophef die rond de vraag is ontstaan. De partner van de premier werd nooit bij naam geciteerd. De vraag sloeg op verschillende medewerkers omwille van de functie die ze bekleden, legt Kamerlid Georges Dallemagne uit.

Hij stelt zich wel vragen bij de manier waarop de werkzaamheden zijn georganiseerd. Normaal gezien worden de vragen om hoorzittingen in de commissie besproken. Nu heeft commissievoorzitster Grosemans uitnodigingen naar een dertigtal personen gestuurd. Sommige bronnen vragen zich af of het om een poging gaat om de kar te overladen.

Vanaf 14.00 uur worden in de Kamercommissie Defensie de audits voorgesteld over de heisa rond de F16’s.

(lees verder onder de video)

LEES OOK. Topfiguren die vrijwillig stap opzij zetten in F-16-dossier, zijn opnieuw aan de slag

Van der Maelen (sp.a) vraagt hoorzitting met klokkenluider

Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a) wil dan weer dat de zogenaamde “kolonel X” onder ede wordt gehoord in de Kamercommissie Defensie. Die klokkenluider zou hebben geweigerd de verklaring van zijn verhoor te ondertekenen omdat ze niet zou overeenstemmen met de realiteit.

De bewuste kolonel had er bij zijn oversten binnen het leger op aangedrongen het rapport van vliegtuigbouwer Lockheed Martin over de levensduur van de F-16’s door te sturen naar het kabinet van Defensieminister Steven Vandeput (N-VA). Dat gebeurde niet. Ter herinnering: dat rapport geeft aan dat de gemiddelde levensduur van onze F-16’s hoger zou kunnen liggen dan tot nu toe werd aangenomen, wat hun vervanging minder dringend zou maken.

Kolonel X werd verhoord in het kader van de audits naar de manier waarop binnen Defensie met de informatie werd omgesprongen. Volgens de krant De Morgen moest hij op de tweede dag van zijn verhoor, op 22 maart, ineens een document tekenen waarin hij verklaarde dat hij geen mails had verstuurd naar de minister of zijn entourage. Hij zou dat hebben geweigerd. VRT-journalist Jens Franssen tweette intussen een document dat die bewerking moet staven.

Klokkenluider defensie weigerde zijn verklaring te ondertekenen voor interne audit wegens ‘niet waarheidsgetrouw’. #vrtnws #f16 #defensie pic.twitter.com/LGa2MWBQUJ — Jens Franssen (@JensFranssen) 13 april 2018

“Als het klopt dat het kabinet van minister van Defensie Steven Vandeput er bij de leiding van de interne audit op aangedrongen heeft dat Kolonel X een verklaring zou moeten ondertekenen dat hij geen contacten heeft gehad met het kabinet, dan is dit poging om de minister uit de wind te zetten”, reageert Kamerlid Van der Maelen. Hij vraagt dan ook dat het kabinetslid dat contact opnam met de leiding van de interne audit, beide betrokken generaals Henk Robberechts en Rudy Debaene, en ook kolonel X onder ede gehoord worden in commissie.