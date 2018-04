KAART. Zo kan Trump Syrië verlammen (al komt hij misschien wel te laat)

Wanneer Trump zijn “mooie en slimme” raketten op Syrië zal droppen, is voorlopig nog koffiedik kijken. “Binnenkort, of helemaal niet binnenkort”, klonk het donderdag. Maar als het effectief tot een actie komt: welke doelwitten zou de Amerikaanse president dan kiezen?

Als reactie op de vorige gifgasaanval van Assad, liet Donald Trump vorig jaar in april 59 Tomahawk-raketten afvuren vanop de Middellandse Zee. De bombardementen waren gericht op de luchtmachtbasis van Shayrat, van waaruit de gifgasaanval werd uitgevoerd. Volgens een officieel Syrisch persagentschap kwamen bij de raketaanval negen mensen om het leven. Het ging vooral om een symbolische aanval.

Mocht Trump nu een nieuwe aanval inzetten, zou die veel uitgebreider zijn. Mogelijke doelwitten zijn dan wellicht andere Syrische luchtmachtbasissen met de nog resterende, zwaar gehavende vloot, een onderzoekscentrum en fabrieken waar chemische wapens geproduceerd worden. De VS heeft daarvoor alvast een arsenaal aan oorlogstuigen klaarstaan in de Middellandse Zee. Met onder meer torpedobootjagers en kruisraketkruisers op de raketten af te vuren en een vliegdekschip, goed voor negentig vliegtuigen en helikopters.

Contact met Rusland

Toch is de kans groot dat die nieuwe aanval enkel de nu al gehavende vloot van het Syrische leger zal beschadigen. Waardevoller materiaal is intussen wellicht al in veiligheid gebracht door Assad. Hoe dat komt? De VS en de Russen staan rechtstreeks in contact met elkaar om informatie uit te wisselen over luchtaanvallen, zodat ze op het actieterrein niet met elkaar in conflict kunnen komen. Maar bondgenoot Rusland kan die informatie op zijn beurt ook doorspelen aan bondgenoot Syrië, waardoor die dus zijn beste materiaal kan onderbrengen in Russische basissen.

Het Witte Huis gaf donderdag alvast aan dat de Verenigde Staten nog geen beslissing hebben genomen over een mogelijk militair ingrijpen in Syrië. “We blijven de informatie van de geheime diensten beoordelen en staan in nauw overleg met onze partners en bondgenoten”, zei woordvoerster Sarah Sanders donderdag, na de ontmoeting van president Donald Trump met zijn veiligheidsadviseurs.