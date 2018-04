Eiland in de Stille Oceaan onbewoonbaar na vulkaanuitbarsting: 11.000 mensen geëvacueerd

De bevolking van het eiland Ambae in de Stille Oceaan werd door een vulkaanuitbarsting op de vlucht gejaagd. De autoriteiten van het tot de archipel Vanuatu behorende eiland riepen de noodtoestand uit en gaven het bevel tot evacuatie. Dat meldden de lokale media vrijdag. Het eiland met 11.000 inwoners is onbewoonbaar geworden, nadat vulkaan Manaro vorige maand is begonnen met as te spuwen, aldus Radio New Zealand.