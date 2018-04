Nana Asare tempert de titelkansen van AA Gent: “Play-off 1 is een marathon”

De Gentse lente houdt aan en de glimlach op het gelaat van Yves Vanderhaeghe wordt elke week iets groter. Desondanks blijft de Gentse coach vasthouden aan hetzelfde mantra: “De boodschap blijft dezelfde: je mag dromen maar met enkel te dromen zullen we niet winnen. Niemand had verwacht dat we dit zouden brengen, dat we hier zouden staan. Maar nu moeten we terug tot actie overgaan.”

De Buffalo’s gaan dit weekend op bezoek bij Standard dat sterkhouders Luyindama en Mpoku mist: “Luyindama is een serieuze beer en hij is heel snel. Heel veel kwaliteiten dus voor een verdediger. Het is bovendien al even geleden dat hij afwezig was, dus zullen ze moeten schuiven. Mpoku is dan weer een enorm getalenteerde, technisch onderlegde speler met een goed schot en gevaarlijk op vrije trappen. Bij Standard is er echter genoeg talent aanwezig om hem te vervangen.”

“Ik moest nog geen brandjes blussen”

Tot nu toe koos Vanderhaeghe in Play-off 1 telkens voor dezelfde basiself maar met drie duels in amper een week zal hij dit wellicht niet kunnen volhouden: “ Soms moet je anticiperen maar als je tweemaal hebt gewonnen met dit team, zijn er niet veel redenen om te wisselen. Ik hou er anderzijds wel rekening mee want je krijgt toch telkens andere individuen tegenover je.”

In de Gentse kleedkamer blijft het ondertussen heel rustig, de bankzitters roeren zich niet en dat stemt Vanderhaeghe tevreden: “We hebben een brede selectie en tot nu toe moest ik nog niet brandweerman spelen. Maar natuurlijk willen sommige jongens meer voetballen. Als prof wil je niet elke week op de bank of in de tribune zitten. Ik moest nog geen brandjes blussen, de sfeer is nog steeds goed. Iedereen aanvaardt mijn keuzes, al wordt dat natuurlijk ook ingegeven door de resultaten.”

Aanvoerder Nana Asare trad zijn coach bij: “Titelkandidaat? Dit is een marathon. We moeten het match per match bekijken en zien hoe dicht we bij de leider komen. Misschien komt het aan op die laatste match in Brugge.Ik ben niet verbaasd dat we nog kans maken want we hebben heel wat kwaliteit. Ik vergelijk ons niet graag met de andere teams. We hebben heel wat jonge spelers die nog volop leren. Het is aan de ervaren spelers om hen te begeleiden en op sleeptouw te nemen. Ik ben evenwel te oud om nog te dromen”, hield de Belgische Ghanees de boot vakkundig af.

“Ik droom dus ook niet van een WK-selectie. België heeft een enorm getalenteerde selectie en je moet dan ook enorm goed zijn om in aanmerking te komen voor een selectie. Dat vraagt hard werken maar tot nu toe had ik geen contact met meneer Martinez”, aldus de linksachter die de laatste weken terug zijn vertrouwde niveau benadert. “ Ik begon het seizoen niet volledig fit en sukkelde vervolgens met een rugblessure maar nu voel ik me opnieuw topfit. Ik had enkele ups en downs dit seizoen maar je bent ook afhankelijk van de jongens rondom jou. Als zij met mij willen samenspelen en me steunen, verloopt alles net iets makkelijker.”