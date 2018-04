Prins Philip uit ziekenhuis ontslagen

Negen dagen na een heelkundige ingreep aan de heup is prins Philip (96) uit het ziekenhuis ontslagen. Hij zal nu in het kasteel van Windsor revalideren. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag meegedeeld.

De echtgenoot van koningin Elizabeth II (91) kreeg in het Londense ziekenhuis King Edward VII een heupprothese nadat hij al een maand veel pijn had geleden en enkele afspraken noodgedwongen moest laten vallen. Zijn dochter prinses Anne bezocht hem donderdagnamiddag in het ziekenhuis en verklaarde aan de pers dat haar vader in goed gezondheid verkeert.

Prins Philip ging vorige zomer met pensioen en begeleidt de koningin enkel nog tijdens haar verplichtingen als hij daar zin in heeft en zich goed voelt. De 96-jarige prins doet het rustig aan, maar moest de afgelopen jaren herhaaldelijk in het ziekenhuis behandeld worden. De Queen Mum, de moeder van Elizabeth II, liet zich op 95- en 97-jarige leeftijd nog succesvol aan de heup opereren. Ze werd toch nog 101 jaar oud.