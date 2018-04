Wrak van zeldzame U-boot gevonden in Deense Noordzee

In de Deense Noordzee is het wrak van een zeldzame Duitse onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. “Dit is een bijzondere vondst, want het was de modernste duikboot die de Duitsers in de oorlog hebben gebouwd. Zijn tijd lang vooruit”, zei de directeur van het museum van zeeoorlogen op Jutland aan het persureau Ritzau.