400 treinen staan te roesten op terrein waar er ooit 2500 passeerden: “Allemaal betaald met belastinggeld”

In de buitenwijken van de Franse stad Rouen staan honderden locomotieven die nog zouden kunnen worden gebruikt om goederen te vervoeren, te roesten. Het ‘treinkerkhof’ gonsde twintig jaar geleden met activiteit en werd gebouwd om 2500 goederentreinen te verwerken, maar nu passeren er nog maar een handvol. “Het resultaat van gefaalde hervormingen”, aldus een personeelslid van de Franse nationale spoorwegmaatschappij. “En na de volgende hervorming zal de maatschappij helemaal verdwijnen.”

De Franse president Emmanuel Macron houdt voet bij stuk, ondanks de aanhoudende spoorstaking in het land die al “100 miljoen euro heeft gekost”. De voorgestelde plannen om de Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) - de Franse nationale spoorwegmaatschappij - vallen niet in goede aarde bij de personeelsleden van het bedrijf die al sinds april een paar dagen per week het treinverkeer platleggen. “We gaan door tot het einde”, zei Macron donderdag nog op de tv-zender TF1 toen hij de hervormingen verdedigde.

De hervormingen zouden nodig zijn omdat de SNCF diep in de schulden zit, waardoor er moet worden bespaard en het aantal jaren dat werknemers moeten hebben gewerkt om op pensioen te mogen, werd verhoogd. Er wordt ook gevreesd dat de maatschappij volledig zal worden geprivatiseerd, maar het “blijft voor 100 procent openbaar bezit”, beloofde Macron donderdag. In 2021 wordt het enkel het spoorwegennet geopend voor concurrentie, zoals is afgesproken op Europees niveau.

Honderden treinen staan te verloederen nabij Rouen Foto: Reuters

Maar net die concurrentie draait het staatsbedrijf de nek om, aldus Gregory Laloyer, en zorgde ervoor dat het aantal gebruikte goederentreinen sinds 2008 met meer dan twintig procent daalde.

De werknemer van de SNCF en lid van Confédération Générale du Travail (CNF) - de op een na grootste werknemersvakbond in Frankrijk - ziet met lede ogen aan hoe het staatsbedrijf langzaamaan verdwijnt. “Ik maakte al talloze hervormingen mee sinds 1981”, aldus Laloyer. “Hervormingen die allemaal werden gepresenteerd als dé oplossing om de maatschappij terug op te bouwen. Maar daar kwam niks van in huis.” Het bewijs daarvan staat vlak voor hem: een ongebruikt rangeerterrein waar 2500 goederentreinen voor gebruik konden worden klaargezet, maar waar er nu nog slechts een twintigtal passeren.

Vlakbij het terrein passeren dagelijks duizenden vrachtwagens Foto: Reuters

“SNCF zal op korte termijn helemaal verdwijnen”

De locomotieven en treinstellen kunnen volgens Laloyer nog perfect worden gebruikt om goederen te vervoeren en werden ooit betaald met belastinggeld. Nu staan ze ongebruikt te roesten, terwijl er vlakbij het terrein dagelijks duizenden vrachtwagens passeren. Momenteel wordt minder dan tien procent van de goederen die in Frankrijk worden geconsumeerd, vervoerd via het spoor, terwijl tachtig procent in de laadruimte van een vrachtwagen belandt. De schuld van de vrije markt en de hevige concurrentie, beweert Laloyer: “Particuliere bedrijven focussen op geld en winstgevende dienstverleningen, waardoor goederentreinen amper worden gebruikt.”

“De SNCF zal op korte termijn helemaal verdwijnen”, vreest werknemer Gregory Laloyer Foto: Reuters

Laloyer ziet de toekomst somber in voor de SNCF, vooral als Macron de voorgestelde hervormingen wil doorduwen. “De spoorwegmaatschappij zal dan op korte termijn helemaal verdwijnen en vervangen worden door een bedrijf dat niet tegemoet komt aan de noden van onze maatschappij”, vreest hij. “Verkeer van goederentreinen is nu al nagenoeg onbestaande, maar er rijden ook niet genoeg passagierstreinen en de kwaliteit ervan is ondermaats.” De vakbondsman gaat in november op 57-jarige leeftijd op pensioen, maar ergens hoopt hij toch dat de SNCF nog een mooie toekomst zal krijgen.