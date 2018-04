Man (34) komt om door haperende transportband in mestverwerkingsbedrijf

Roeselare - Vrijdag is een 34-jarige Wervikaan overleden door een arbeidsongeval in een mestverwerkingsbedrijf in Roeselare. Dat meldt het Arbeidsauditoraat van West-Vlaanderen.

De man uit Wervik was bezig met het herstellen van een transportband in mestverwerkingsbedrijf Sterckx in Roeselare. Om nog onbekende reden schoot de band terug in werking terwijl de onderhoudstechnicus er nog volop aan bezig was. De man raakte zwaargewond. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en brachten de hem nog naar het ziekenhuis, maar hij bezweek kort later aan zijn verwondingen.

Het onderzoek loopt nog, onder meer met een technicus en de wetsgeneesheer. Er wordt ook nagegaan of alle veiligheidsaspecten in acht werden genomen tijdens de herstellingswerken.