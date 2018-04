Dit gebeurt er wanneer u klikt op Facebook-berichten over een ongeval met vele doden

“Er is een zwaar ongeval gebeurd met veel doden en gewonden. Help de slachtoffers identificeren...”, zo staat in een bericht dat massaal op Facebook wordt gedeeld. Op de foto staat een autowrak. En hulpdiensten.“Negeren”, waarschuwt de politie. Als je er toch op klikt, wat wij dus deden, wordt het bericht automatisch gedeeld met je Facebook-vrienden en wordt de plaats van het ‘ongeval’ je eigen woonplaats. Met paniekerige reacties als gevolg.

Vandaag, vrijdag, zou er in het West-Vlaamse Wijtschate weer zo een drama zijn gebeurd. Met veel doden en gewonden. In welke straat, wordt niet gemeld in het Facebook-bericht. Er wordt wel doorverwezen naar een website om te kijken of er eventueel familieleden bij betrokken zijn. In dat geval kan u de politie helpen bij de identificatie.

“Niet op ingaan”, zegt de politie van de zone Arro Ieper. Het bericht is vals. Bovendien, wij communiceren nooit over slachtoffers via Facebook of andere sociale media.

In het bericht wordt voor meer informatie doorverwezen naar de website http://ongevall.com/neth. Om op die site te geraken, wat wij dus probeerden, moet je je login en paswoord van Facebook geven. Maar daar blijft het bij. Er gebeurt niets.

Tot we een paar uur later ineens overspoeld werden met berichten van Facebook-vrienden die wilden weten welk ongeval en waar het gebeurde...

Het bericht over het ongeval, dat nooit is gebeurd, wordt via de dubieuze website automatisch gedeeld met je eigen Facebookcontacten. En… de plaats waar het ongeval zogezegd is gebeurd, wordt automatisch aangepast aan de gemeente die verbonden is aan je eigen FB-profiel. Een gouden raad: wie het bericht krijgt, gooit het best direct weg. Probeerde je toch naar http://ongevall.com/neth te gaan, wijzig dan onmiddellijk je FB-paswoord.